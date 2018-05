Astronauta mostró cómo se ven los rayos desde el espacio

Si usted ha sido uno de los que se ha preguntado cómo se ve un relámpago desde el espacio, pues hoy le tenemos buenas noticias.

El astronauta Richard Arnold, compartió este miércoles, un vídeo en donde se puede ver la forma en la que ocurre este fenómeno climático desde el espacio, que en definitiva, muestra la belleza de la tierra.

Arnold, realizó la grabación de los relámpagos que ocurrieron en México y Nueva York, desde la Estación Espacial Internacional que actualmente sobrevuela América del Norte.

El video, que dura únicamente 30 segundos, es un time-lapse, que muestra el recorrido de más de 3.000 kilómetros que realizó el astronauta.

Aquí les dejamos el interesante video:

The raw, silent beauty of the lightning below accompanies us on a predawn pass from #Mexico to #NewYork. pic.twitter.com/6nfFwYizU3

— Ricky Arnold (@astro_ricky) 15 de mayo de 2018