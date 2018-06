Así viajan los latinoamericanos por el mundo a través de Netflix

El máximo encuentro internacional de fútbol ha comenzado, pero los miembros de Netflix llevan meses preparándose maratoneando las series originales de los diversos países que estarán presentes en el torneo. Sin importar el idioma o lugar del que vengan, la originalidad en cada una de estas historias ha logrado enganchar a miembros alrededor del mundo y latinoamérica.

Puede ser que en la cancha España y Argentina sean rivales, pero la realidad es que los argentinos aman maratonear la serie original española Las chicas del cable más que en cualquier otro país del mundo (fuera de España). Pero no solo Argentina está viendo contenido español; Brasil, Colombia y México se han rendido ante la serie La casa de papel: estos países están dentro de los más apasionados por la serie en el mundo.

De igual forma, Colombia y Japón se enfrentarán en el estadio y los miembros colombianos tienen muy estudiado al contrincante, ya que en el último año han maratoneado un poco más de 25 millones de horas de contenido japonés, como B: The Beginning. Más le vale a la selección japonesa estar preparada. Y no hablemos del esperado duelo entre México y Alemania; los mexicanos conocen bien a su oponente: no en vano han visto casi 26 millones de horas de contenido alemán en este último año, siendo la serie original Dark la predilecta. Finalmente, olvidando viejas rivalidades del 98, Brasil tiene un gusto especial por el contenido francés con más de 175 millones de horas vistas durante el último año, posicionándose entre los fanáticos más grandes de La Mantis.

Sin embargo, si se trata de estudiar a los rivales de los países que estarán compitiendo en el torneo, Colombia ha estado particularmente interesado en el contenido de Reino Unido, España, Japón, México, Francia y Australia en los últimos dos años.

Aunque los partidos ya comenzaron, nunca es demasiado tarde para conocer a más jugadores internacionales que dominan el balón maratonero en la pantalla: