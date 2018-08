El pasado de La Tigresa del Oriente, la artista peruana conocida por sus extravagantes videos en YouTube, no es conocido por sus fanáticos, pues así no lo crean, no siempre tuvo ese aspecto.

La peruana, quien es considerada como ‘La reina de YouTube’, alcanzó la fama después de que publicara el video de ‘Nuevo Amanecer’, el cual dio la vuelta al mundo.

Así lucía ‘La Tigresa’ en el pasado: