Así luce en la actualidad ‘Big Boy’ el de ‘Mis ojos lloran por ti’

Si, en Radioacktiva somos muy rockeros, de eso no tengan duda, pero estamos seguros que más de uno aquí escuchó y cantó este famoso tema del 96.

Gustavo Roy Díaz es ‘Big Boy’, un cantante puertorriqueño de 41 años que alcanzó el éxito en Latinoamérica a finales de los 90, gracias a temas como ‘Mis ojos lloran por ti’, ‘María’, ‘Pase lo que pase’, ‘La chica de la voz sensual’ y ‘Perdóname’.

En la actualidad, ‘Big Boy’ se mantiene muy alejado de los medios, pues como el mencionó para el portal hondureño La Prensa: “el negocio no ha sido muy fructífero, porque después de mi último disco no pude entrar en negociaciones con ninguna otra disquera y después de varios intentos no resultó”.

Así luce el puertorriqueño en la actualidad: