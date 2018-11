Así fue la presentación de Imagine Dragons en el Corona Capital 2018

La banda estadounidense de rock alternativo Imagine Dragons hizo vibrar y cantar por dos horas a los asistentes del Corona Capital en Ciudad de México con su música.

La banda, que está cumpliendo 10 años de carrera, salió a las 11 de la noche en punto y abrió con temas como “Radioactive”, “It’s time” y “whatever it takes”.

Durante el concierto, el frontman de la banda, Dan Reynolds, paseó de lado a lado la bandera de México y cantó algunos temas en español representativos del país como ‘Cielito Lindo’. Cuando el cantante salió al escenario, lo primero que hizo fue demostrarle su amor a los mexicanos:

“Me llamo Danielito, los amo y los extrañaba”.

Cuando la banda tocó “Natural” y “Walking the wire”, una nube de papelitos rojos cubrió a las personas que se encontraban en la parte de enfrente de la tarima, mientras Reynolds les enviaba besos:

“Yo soy un hombre sincero, antes de morirme quiero echar mis besos, estas son palabras de mi alma para ustedes”.

Previo a que se finalizara la primera hora del concierto, la banda le realizó un homenaje a la banda de Sting, The Police, interpretado “Every breath you take”.

Reynolds, que usó una camiseta de Rage against the machine durante el concierto, no dejó de agradecerle a los mexicanos y fanáticos que asistieron al festival:

“Es un honor compartir este escenario del Corona Capital con grandes aristas y nos sentimos humildes por estar aquí después de 10 años. No puedo decirles todo lo que significa ser parte de su cultura y de esta ciudad que amamos, muchas gracias”.

La banda finalizó su concierto interpretando “Believer”.