Así despidió el mundo del rock al gran Stan Lee, la mente detrás de los superhéroes de Marvel

Stan Lee, la leyenda y mente creadora de algunos de los superhéroes más representativos de Marvel, murió el pasado 12 de noviembre, así lo informó su hija a TMZ.

Lee fue influencia no solo para los fanáticos de Marvel, sino para diferentes rockeros alrededor del mundo como Gene Simmons, Kirk Hammett, Corey Taylor, Scott Ian, entre otros.

A través de las redes sociales, varios músicos escribieron su mensaje al gran Stan Lee:

– Kirk Hammett de Metallica comentó:

– Corey Taylor de Slipknot y Stone Sour:

– Scott Ian de Anthrax:

“Realmente no tengo palabras para describir lo que Stan significó para mí. No sé cómo cuantificar lo que su imaginación significó / significa para mi vida. Todo lo que he hecho creativamente ha sido influenciado por ‘El Hombre’, una constante en mi vida durante 50 años. En las propias palabras de ‘El Hombre’, #Excelsior #MMMS #FOOM #SOAPBOX #StanLee