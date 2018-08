¡Asegure sus boletas del Día de Rock Colombia Radioacktiva!

El Día de Rock Colombia, que llega a su segunda versión será el próximo 15 de septiembre en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá y reunirá a 32 de las mejores bandas colombianas.

El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias de marcas. Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son: La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla y Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market – BOMM, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

