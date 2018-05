Armani no considera a Nacional un equipo grande y las redes no dejan de burlarse

Durante una rueda de prensa frente a medios argentinos, Franco Armani, quien fue arquero del equipo colombiano Atlético Nacional, pronunció unas palabras que han generado polémica y rechazo dentro de los hinchas del equipo paisa.

Mientras Armani hablaba sobre lo que significó su traspaso de Nacional a River Plate, el arquero dijo:

“Yo tomé la decisión de venir a jugar en un grande que no había tenido la oportunidad y bueno, se dio”.

Las declaraciones del arquero no pasaron desapercibidas entre los colombianos, quienes empezaron a realizar memes y videos burlándose del Atlético Nacional y sus hinchas.

Aquí un video que realizó la cuenta de Twitter de ‘Fútbol sin límite’ burlándose de las palabras de Armani:

Aquí el video de la rueda de prensa con Armani:

#90MinutosFOX | Armani: “Hoy estoy acá no sólo por River, si no porque en mis años en Colombia me fue muy bien. Es todo un proceso”. pic.twitter.com/Fh6jY1kBBP

— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de mayo de 2018