¡Aquí lo encuentra! Todo lo que debe saber de los Premios Oscar 2018

Este año, la entrega de los premios Oscar se realizará el domingo 4 de marzo, desde el Dolby Theatre en Hollywood, Los Angeles.

Se transmitirá en 225 países.

El presentador será nuevamente Jimmy Kimmel, protagonista y salvador del momento en que Warren Beatty anunció por error a La La Land como ganadora a Mejor Película, cuando en realidad era Moonlight.

Jimmy Kimmel dijo a la prensa: “Si creen que arruinamos el final de la entrega del año pasado, esperen a ver lo que les tenemos preparado para el show del aniversario 90!”

El film de fantasía de Guillermo del Toro “The Shape of Water” lidera las nominaciones con 13, le sigue Dunkirk con 8 y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri con 7.

The Shape of Water está apenas un punto más debajo de los films que llegaron al récord de tener 14 nominaciones: La La Land, Titanic y All About Eve.

Ganadores de la entrega anterior:

El Oscar a Mejor Película lo ganó Moonlight.

Emma Stone (La La Land) ganó el Oscar a Mejor Actriz y Casey Affleck (Manchester By The Sea) a Mejor Actor.

Damien Chazelle (La La Land) ganó el Oscar a Mejor Director, Zootopia fue galardonada como Mejor Película de Animación, y El Cliente (Irán) Mejor Película en Lengua Extranjera.

La La Land fue la producción que se llevó más premios: 6 Oscars, y la que tuvo más nominaciones, 14.

Datos históricos de los Oscars:

El Oscar es el premio que reconoce la excelencia en la industria cinematográfica y es el máximo honor en el cine.

El premio Oscar es otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

Los primeros premios Oscar se entregaron el 16 de mayo de 1929 en el hotel Roosevelt en Los Ángeles, y la ceremonia solo se transmitió por radio.

El nombre oficial del “Oscar” es Academy Award of Merit (Premio de la Academia al Mérito).

Desde 1988 se cambió la frase que los presentadores decían al abrir cada sobre “And the winner is…” por “And the Oscar goes to…”

Desde 1973, el show finaliza con la entrega al Oscar a Mejor Película.

En 2010, los organizadores de los premios anunciaron que los discursos de aceptación de los ganadores no podían pasar de los 45 segundos.

El discurso más largo en la historia de los Oscars fue el de la actriz Greer Garson en 1943 (Mrs. Miniver) que duró 5 minutos y medio!

El peso de una estatuilla de Oscar es de casi 4 kilos, diámetro de 13 cm., y altura de 34 cm.

El largo de la alfombra roja del ingreso al Dolby Theatre es de 150 metros, y la capacidad de público: 3.300 dentro del recinto.

LATINOS PREMIADOS:

Este año “Una Mujer Fantástica” de Chile ha logrado ingresar entre los nominados a Mejor Película en Lengua Extranjera.

Hasta ahora, las dos únicas películas latinas que han ganado el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera son: La Historia Oficial (Luis Puenzo – 1985) y El Secreto de Sus Ojos (Juan José Campanella – 2009), ambas de Argentina.

El cantautor uruguayo Jorge Drexler ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2005 por el tema “Al otro lado del río”, del film Diarios de Motocicleta.

2014: El primer latinoamericano en ganar el Oscar a Mejor Director: Alfonso Cuarón (México) por Gravity.

2015: Mejor Director Alejandro González Iñárritu (México) – “Birdman”

2016: Mejor Director Alejandro González Iñárritu – “The Revenant”, ganó el mismo premio dos años consecutivos.

2016: Mejor Cortometraje Animado: Historia de un Oso (Chile) – Daniel Castro y Gabriel Osorio Vargas, este es el primer Oscar para Chile.