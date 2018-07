Un año sin Chester Bennington: El legado del cantante de Linkin Park en 5 canciones

Chester Bennington, el cantante de la banda Linkin Park, fue hallado muerto el jueves 20 de julio de 2017 en su casa en el sur de California. Tenía 41 años y, tras haber estad de gira por Europa, la banda iba a comenzar la semana siguiente su gira por Estados Unidos.

En recuerdo a Chester Bennington en el primer aniversario de su muerte, revivimos la evolución musical de su banda a través de cinco canciones de su amplio repertorio, siempre en constante evolución, desde los mismísimos cimientos del nu-metal hasta el impecable pop del siglo XXI de su última entrega.

IN THE END (2000)

SOMEWHERE I BELONG (2003)

WHAT I’VE DONE (2007)

THE CATALYST (2010)

GUILTY ALL THE SAME (2014)

En esta variedad de melodías está la esencia, el corazón y la carrera de la banda que siempre será recordada en el mundo y sobre todo en este planeta rock.