‘Annabelle’ confirma su tercera entrega y revela fecha de estreno

Tras conocerse el éxito taquillero de Annabelle: Creation, las productoras Atomic Monster de James Wan y Peter Safran Co. ya se pusieron manos a la obra para realizar un tercer proyecto que revivirá a la muñeca diabólica del cine.

Tal y como lo menciona The Hollywood Reporter, la tercera entrega de Annabelle aún no cuenta con un nombre oficial, pero desde ya se sabe que su estreno será para el 3 de julio de 2019 con el debut de Gary Dauberman como director, aunque no abandonará su labor de guionista.

Gary Dauberman fue el encargado de los guiones de las dos entregas anteriores, pero esta vez toma la delantera y se pone frente a la dirección de Annabelle 3, personaje que conocimos en el 2013 tras un papel secundario en Expediente Warren.