¿Amparo Grisales sería capaz de tener sexo con Esperanza Gómez?

Durante una entrevista con Vicky Dávila en La W, Amparo Grisales contestó si sería capaz de tener sexo con la actriz porno Esperanza Gómez, luego de que esta le confesara a la periodista que desde pequeña siempre vio con deseo a la ‘Diva de Colombia’.

Cuando Dávila le preguntó a Grisales si sería capaz de cumplirle la fantasía que la actriz porno ha tenido desde pequeña, esta contestó que:

“Que pierda las esperanzas, va a ser su fantasía de mayor también, porque qué vamos a hacer”.

Después de la respuesta de la ‘Diva’, Pipe Bueno, otro invitado a la entrevista, dijo que sería bueno verlas juntas, a lo que Grisales contestó que:

“Nada que ver, mi amor. ¡Qué le pasa! […] No, hombre. ¿Qué bueno sería de qué? Esa fantasía de ustedes de ahí […] Uno no necesita esas cosas para que le pasen cosas hermosas”.

Pipe Bueno no era el único en la entrevista, también se encontraban locutores, los 50 de Joselito, el jurado de ‘Yo Me Llamo’ César Escola y el presentador Ernesto Calzadilla, quienes dijeron que pagarían por ver la escena en palco o en 3D, sin embargo, eso no le gustó mucho a Grisales y los mandó a tomar viagra:

“Que se tomen una pepa de esas […] Si necesitan eso [porno], entonces, que se tomen una”.

Grisales afirmó en la entrevista que no tiene la mayor idea de saber quién es Esperanza Gómez:

“Viene una chica que nadie conoce y dice eso y, entonces, ya todo el mundo la conoce por un ratico”.

Aquí el video de la entrevista completa de la ‘Diva de Colombia’ con La W: