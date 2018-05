Alisten todo y vean lo que traerá Netflix para junio

La plataforma streaming reveló a sus usuarios lo que traerá para el sexto mes del año, destacando producciones como Luke Cage y la película de Los Vengadores: La Era de Ultrón.

Mes de vacaciones para muchos, por eso Netlix prepara nuevas alternativas para que nadie se mueva ni un solo segundo de la pantalla, así tardemos horas y horas escogiendo que vamos a ver.

Tomen lista y chuleen sus contenidos favoritos:

Series

Final de Sense8 – 8 de junio

Club de Cuervos: La Balada de Hugo Sánchez – 17 de junio

Luke Cage – 22 de junio

Segunda temporada de Glow – 29 de junio

13 de Noviembre: Terror en París – 1 de junio

Tú, Yo y Ella – 1 de junio

Marcella – 8 de junio

Marlon – 14 de junio

La Intención es lo que Cuenta – 29 de junio

La Reina del Sur – 15 de junio

José José, Príncipe de la Canción – 1 de junio

Enemigo Íntimo – 6 de junio

Documentales

Franco Escamilla: Por la Anécdota – 8 de junio

W. Kamau Bell: Private School Negro – 26 de junio

Recovery Boys: Rehabilitación y Fraternidad – 29 de junio

Jani Dueñas: Grandes Fracasos de ayer y hoy- 29 de junio

I Am Bolt – 7 de junio

Expedientes Criminales – 1 de junio

The Story of God With Morgan Freeman – 1 de junio

Hecho para niños

Los Detectives de la Casa del Árbol – 8 de junio

Las Aventuras de la Calle Harvey – 29 de junio

El Vacío – 8 de junio

Vera: Amigos Mágicos – 15 de junio

Voltron: el Defensor Legendario – 15 de junio

Atrapada en el Medio – 8 de junio

Películas

Alex Strangelove – 8 de junio

Beirut – 15 de junio

Set It Up: El Plan Perfecto – 15 de junio

La Enfermedad del Domingo – 15 de junio

Tau – 29 de junio

Tuya, Mía…. Te La Apuesto – 29 de junio

Vengadores: La Era de Ultrón – 1 de junio

Zoolander 2 – 30 de junio

La Jefa – 23 de junio

Anomalisa – 16 de junio

Guerra de Papás – 9 de junio