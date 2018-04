Alice in Chains le pone fecha de publicación a su próximo álbum

Como “un álbum jodidamente fuerte” calificó Jerry Cantrell los nuevos sonidos de Alice in Chains, agregando la fecha en la que la agrupación planea mandar esta bomba.

En una reciente entrevista, la banda afirmó que el sucesor de “The Devil Put Dinosaurs Here” estará listo para el segundo semestre del año, justo cuando ellos estén de gira.

EL guitarrista de la agrupación agregó que con su nuevo material tiene algo muy importante que contar:

“No es que estuviéramos guardando un secreto, es sólo que no queríamos decir algo sobre ello hasta que tuviéramos algo que decir. Y ciertamente tenemos algo que decir con este nuevo trabajo. Es uno jodidamente fuerte”.

Este nuevo trabajo de Alice in Chains corre por cuenta de Joe Barresi, quien tiene una hoja de vida bastante amplia, donde se evidencia su trabajo con bandas de la talla de Avenged Sevenfold, Bad Religion, Chevelle, Queens of the Stone Age y Pennywise.