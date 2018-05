Alice in Chains y Judas Priest podrían visitar Latinoamérica en octubre

Recientemente, el medio brasileño Destak, aseguró que Judas Priest y Alice in Chains visitarían Latinoamérica en una gira conjunta, la cual llegaría en octubre.

Al parecer, ya hay una fecha confirmada en São Paulo, pero esta podría extenderse a otras ciudades de Brasil y a Argentina. No hay información sobre si las dos bandas podrían venir a Colombia, pues Judas Priest no lo hace desde el 2011 y Alice in Chains nunca se ha presentado en el país.

Recordemos que las dos agrupaciones tienen nuevo material para mostrar. Judas Priest lanzó hace poco su álbum ‘Firepower’, el cual fue muy bien recibido por los fanáticos, y Alice in Chains está preparando la salida de un nuevo trabajo discográfico, el cual ya cuenta con ‘The One You Know’, su primer adelanto.