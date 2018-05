Alice Cooper la tiene clara, se retirará de la música cuando dejen de ir a sus shows

Recientemente, los fanáticos del rock hemos tenido que vivir la perdida de muchos artistas que construyeron la música que marcó el siglo XX, sea por enfermedades o por su muerte, sin embargo, Alice Cooper, a sus 70 años, asegura que eso está muy lejos de que le pase, pues el músico se siente lleno de vitalidad y no ve el fin de su carrera cerca.

El músico, que lanzó recientemente su disco ‘Paranormal’ y que tiene agendadas varias presentaciones para este año, declaró para una emisora estadounidense que el único motivo para su retiro sería:

“Siempre lo he dicho: si hacemos una gira y nadie asiste, entonces me iré. Eso nunca ha ocurrido. El negocio está mejor que nunca. Ahora mucha gente viene a nuestros conciertos, y nunca me he sentido mejor. Entonces, no veo motivo alguno para retirarme”.