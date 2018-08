¿El álbum de AC/DC es una realidad? Stevie y Angus Young fueron vistos en Vancouver

Después de que Brian Johnson y Phil Rudd fueran vistos juntos afuera de un estudio de grabación de Vancouver, el par de AC / DC Stevie y Angus Young fueron captados en el mismo lugar.

Ayer, una fotografía de los exmiembros de AC / DC, Brian Johnson y Phil Rudd, surgió en Internet, en donde muestra a los músicos afuera de Warehouse Studios de Vancouver, el lugar donde AC / DC grabó sus últimos tres álbumes.

Ahora una imagen de Stevie y Angus Young ha sido publicada, la cual fue tomada en el mismo lugar en la ciudad canadiense.

La imagen fue tomada una vez más por Crystal Lambert, que vive cerca del estudio, junto con su amigo Glenn Slavens, y muestra a Angus y Stevie fumando un cigarrillo.

“Tenía 12 años cuando salió Back In Black y me volví loco por eso. Llevé mi ghetto bláster sobre mi hombro con las melodías puestas. Escuchaba AC / DC en casa y mi mamá me gritaba que los quitara. Me sentaba al lado de nuestro estéreo de cinco pies de largo con mis auriculares puestos durante horas. AC / DC es un gran recordatorio de mi adolescencia y una vida de rock and roll.”