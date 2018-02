Al mejor estilo Flashdance, Deadpool publica su nuevo poster

El estreno de la famosa película saldrá en la pantalla grande este 18 de febrero.

La referencia que se tomó de la película de los años 80`s “Flashdance” protagonizada por Jennifer Beals y trataba de una historia de baile.

El hablador protagonista se reclina en una silla con sus dos manos mientras caen decenas de casquillos de bala tal y como la legendaria película de los ochentas.

Take your passion. And make it happen. #Deadpool pic.twitter.com/7MY7z7x6pj

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 6, 2018