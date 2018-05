¿Y ahí qué? David Beckham y Elton John se dan un beso en la boca

Todo pasó en la boda entre príncipe Harry y Meghan Markle, celebración que le entregó un mundo de imágenes y videos a las redes sociales, pero la escena entre David Beckham y Elton John dejó pensando a más de uno.

Las imágenes, que fueron captadas en la Capilla San Jorge, donde se celebró la boda real. La escena que llamó la atención de los televidentes que seguían la transmisión publicaron los videos en redes sociales.

The surprise in the BBC reporter’s voice when David Beckham and Elton John kiss eachother on the lips. 😂😂😂 #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/t3CNCCbVYs

— PapaBeats (@_PapaBeats) 19 de mayo de 2018