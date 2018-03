Agárrense duro porque Panini reveló la fecha de lanzamiento de su álbum

Después de revelar el diseño de su emblemático álbum y sus láminas, por fin Panini le puso fecha al lanzamiento de su famoso álbum que llenaremos en el mundial de Rusia 2018.

¡Listo el Panini! Vean cómo será la portada del álbum de Rusia 2018

Será el próximo 1 de abril el día en el que la compañía lance a la venta el álbum coleccionable de la cita que reunirá las 32 selecciones en Rusia.

Estamos a 100 días del Mundial y la FIFA compartió emocionante video

La empresa italiana hace algunos días publicó en sus redes sociales la carátula que tendrá el álbum, donde se puede ver la bandera de las selecciones a disputar el mundial.

Group H–the only group without a former World Cup champion. #Poland, #Senegal, #Colombia & #Japan now all have the chance to change that. #WorldCupDraw #WorldCup2018 #WhoDoYouCollect pic.twitter.com/wmHPbRA11b

— Panini America (@PaniniAmerica) December 1, 2017