El adolescente que le robó el corazón a Millie Bobby Brown

Pese a que los fanáticos de Stranger Things la ven como una pequeña e inocente niña en sus redes sociales, ‘Eleven’, o Millie Bobby Brown, con 13 años de edad, empieza a dar sus primeros pasos en el amor y no es con Finn Wolfhard.

Las sospechas de sus fans vienen gracias a sus fotografías, en las cuales se ve muy enamorada de un anónimo, a quien recuerda con un oso de peluche. Las muestras de amor se le otorgan a Jacob Sartorius, un joven cantante de 15 años que responde a los mensajes de la actriz de Stranger Things.

A través de su cuenta de Twitter también arroja ciertas pistas con frases como “otro día más pensando en ti” o “el futuro me parece mejor contigo a mi lado”, con estas palabras se manifiesta Jacob y de paso recibe los ‘likes’ de ‘eleven’.

i think about the future a lot better w you in it

— Jacob Sartorius (@jacobsartorius) January 17, 2018