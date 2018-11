Actriz de ‘Padres e hijos’ entra al mundo de la pornografía (y no es Daniela)

Sorprendido debió quedar Charlie cuando se enteró que ‘Natalia Franco’, o Tania Robledo, como se llama la actriz que hizo parte de la eterna ‘Padres e hijos’, novela que hizo parte de todos los hogares colombianos.

Pues bien, el proyecto se llama a ‘Tania X’, “porque no es ‘XXX’” y consiste en pornografía mental, es decir (¿) La misma actriz dice que “es un tema que me gusta y se me ha dado en el camino”.

El proyecto se presentará en redes sociales y permitirá que los usuarios puedan ver un detrás de cámaras de cada uno de los personajes que la actriz represente, así ella esté completamente desnuda.

Según cuenta Tania, el trabajo ya está en proceso para incursionar en Colombia.