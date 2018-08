¡El tiempo pasa volando y ya estamos viejos!

Solo hace unos cuantos años, todos nos divertíamos viendo la famosa serie de Nickelodeon ‘Drake y Josh’ y ahora, uno de sus actores, Josh Peck, anunció a través de una publicación en su cuenta de Twitter que llegó a su pedo ideal y que está esperando un hijo.

¡Wow!

Guys I did it! I’m finally down to my goal weight! Oh and we’re pregnant 😍 pic.twitter.com/y5s9p3GwYl

— Josh Peck (@ItsJoshPeck) 23 de agosto de 2018