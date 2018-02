Acomoden sofá: conozcan los estrenos de Netflix para marzo

Nos preparamos para recibir el tercer mes del año en tan solo cuestión de días, y para los cinéfilos eso significa algo: los estrenos que verán en la parrilla de Netflix.

La segunda temporada de ‘Marvel’s Jessica Jones’ y ‘Love’ temporada 3 son algunas de las producciones más esperadas por los usuarios de la plataforma. Pero vamos a revisar cuales sin las series y películas que llegarán en el mes de marzo:

Series

Marvel’s Jessica Jones

Love: Temporada 3

Edha: Temporada 1

El mecanismo: Temporada 1

The Defiant Ones: Limited Series

Alexa & Katie: Temporada 1

Santa Clarita Diet: Temporada 2

Una serie de eventos desafortunados: Temporada 2

Shadowhunters: The Mortal Instruments

B: The Beginning: Temporada 1

Blindspot: Temporada 2

Películas

The Outsider

Aniquilación

Benji

Código abierto

Game Over, Man!

Loving Vincent

Los últimos cinco años

Shot caller

Actividad paranormal

Frente al mar

La habitación

Krampus

Documentales y especiales

Natalia Valdebenito: El Especial

Ricky Gervais: Humanity

Ladies First

Rapture: Temporada 1

A River Below

Hondros

Kids

Voltron: El defensor legendario: Temporada 5

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 2

Stretch Armstrong: La fuga

Spirit: Cabalgando libre: Temporada 4

Dinotrux – Supercargados: Temporada 2

Disney – Grandes héroes