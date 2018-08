¿AC/DC está trabajando en un nuevo álbum con música nueva? al parecer… ¡SÍ!

Hay señales de que AC / DC está trabajando en el sucesor del ‘Rock or Bust’ de 2014 con el baterista Phil Rudd, quien fue expulsado de la banda en 2015 y reemplazado por Chris Slade después de que el primero fue arrestado por posesión de drogas y por supuestamente amenazar con matar a un empleado.

La especulación comenzó después de que el periodista canadiense Steve Newton escribiera en un blog que dos de sus fuentes de “rock and roll” en la calle chocaron con dos miembros de AC / DC. Una fuente tuvo un encuentro con el sobrino de Angus Young, Stevie Young, quien asumió las tareas de guitarra del hermano de Angus, Malcolm Young, en 2014 después de que se viera obligado a retirarse debido a la demencia. La segunda fuente aparentemente vio y conversó con Rudd.

Si se cree en ambas fuentes, podría haber motivos de emoción desde que AC / DC grabó sus últimos tres álbumes en Warehouse Studio en Vancouver. Además, otra fuente ha dejado constancia de haber visto personalmente a Rudd cerca de un estudio.

El 3 de agosto, Kyle Harcött, vocalista de Hexripper, twitteó: “Acabo de ver a Phil Rudd con mis propios ojos. Rudd y el gerente me acompañaron al estudio. Rudd no me reconoció, y el gerente me miró con cara de” FUCK OFF ” y agitó un severo NO DIGAS NADA en mi cara. Misión cumplida “.

No ha habido ningún informe de Angus y no hay evidencia de que Brian Johnson esté involucrado en el proyecto. Johnson no pudo terminar la gira “Rock or Bust” debido a daños auditivos que según los médicos podrían volver sordo al cantante si continuaba actuando. Desde hace mucho tiempo fan de AC / DC, Axl Rose, vocalista de Guns N ‘Roses, reemplazó a Johnson en la gira e incluso sugirió que le encantaría cantar en el próximo álbum de AC / DC.

En marzo, el vocalista de Rose Tattoo, Angry Anderson, le dijo a The Rockpit de Australia que Young dijo que estaba trabajando en la nueva música de AC / DC y planeaba que Rose cantara en el disco.