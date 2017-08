¡Zakk Sabbath trae de nuevo a Zakk Wylde a Colombia!

Durante casi 50 años, Black Sabbath ha recorrido el planeta, una y otra vez, desde sus orígenes en Birmingham, Inglaterra en pequeños bares hasta llenar estadios y encabezar los más importantes festivales de rock y metal del mundo.

En el momento en que Black Sabbath pone fin a su carrera, Zakk Wylde decide conformar una banda de estrellas que busca inmortalizar el importante legado de los padres y pioneros del heavy metal con su proyecto: Zakk Sabbath.

Parecería que Zakk Sabbath es tan solo una banda tributo, pero no lo es; Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne y líder de Black Label Society, junto a el baterista Joey Castillo (Danzig, Queen of the Stone Age) y Blasko (Rob Zombie, Ozzy) completa el trío de músicos para este proyecto.

Quién más idóneo para realizar un homenaje que Zakk Wylde, compañero inseparable de Ozzy Osbourne y con un declarado amor por la banda directamente responsable de la evolución de lo que conocemos hoy del rock y el metal pesado.

Dentro del repertorio, viviremos la interpretación a cargo de Zakk Sabbath de temas como “Black Sabbath”, “War Pigs”, “Iron Man” entre otros fuertes temas que marcaron un antes y un después en el universo del rock.

Wylde tocó por primera vez con Osbourne en No Rest For The Wicked de 1988, reemplazando al guitarrista Jake E. Lee. También estuvo en los álbumes No More Tears (1991), Ozzmosis (1995), Down to Earth (2001) y Black Rain (2007), así como varios discos en vivo. Su carrera se ha destacado además por ser el líder, guitarrista, pianista y vocalista de su propio grupo, Black Label Society.

El encuentro con la oscuridad de Zakk Sabbath será el 21 de noviembre en el Teatro Royal Center.

Boletas en preventa con descuento especial del 4 al 14 de agosto en Tu Boleta.

Precios:

Preventa:

Iron Man: $195.000

War Pigs: $95.000

Venta General:

Iron Man: $230.000

War Pigs: $130.000

*Valores no incluyen valor de servicio Tu Boleta.

