¡Ya puede comprar las boletas para el concierto de Green Day en Colombia!

Green Day regresa a Colombia después de 7 años, en el mejor momento de su carrera y en plena promoción de su álbum más reciente Revolution Radio y es en el marco de esta gira que se presentarán por segunda vez en el país.

El Parque Simón Bolívar es el escenario elegido para el regreso de la banda liderada por Billie Joe Amstrong. Junto a ellos, los también estadounidenses: The Interrupters. ¡Punk Rock por partida doble!

La venta de entradas inicia a las 9:00 a.m. www.primerafila.com.co y en las taquillas de las salas de Cine Colombia a nivel nacional.

Esta es la información sobre la preventa y venta general de boletas:

Los precios de las boletas son: $350.000 Revolution y $175.000 Radio, no incluye el servicio de Primera Fila.

Los puntos de venta habilitados son las taquillas de Primera Fila ubicadas en las salas de Cine Colombia a nivel nacional y en www.primerafila.com.co compras telefónicas en Bogotá en el 4042463 en el resto del país puedes consultar más información en @primerafilaco en redes sociales.

La venta para público general inicia el 20 de julio a las 00:00 horas.

PREVENTA EXCLUSIVA GRUPO AVAL

La Preventa exclusiva para compras con Tarjetas Crédito y Débito de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular, inicia el lunes 17 de julio de 2017 a las 9:00 a.m. y termina el miércoles 19 de julio de 2017 a las 23:59 p.m. o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. en www.primerafila.com.co o en las taquillas de Cine Colombia en todo el país.

Si aún no eres cliente de Grupo Aval, puedes comprar en preventa con Aval Pay, la billetera digital que recibe las tarjetas crédito de todos los bancos del país en puntos de venta, o la app Yeii, con la que debes redimir el código para comprar por Call Center o punto de venta pagando con cualquier tarjeta que no sea de los bancos del Grupo Aval o en efectivo.

Si vas a comprar utilizando AVAL PAY

Descarga la aplicación en tu celular, disponible para iOS o Android. Aval Pay te permite comprar hasta 2 boletas por transacción. No incluye costo por servicio de PrimeraFila.

Para compras en efectivo a través de la aplicación YEII

Preventa disponible para usuarios registrados de la aplicación Yeii que descarguen el código de acceso en la aplicación, pago con cualquier medio. Máximo 2 boletas por transacción. El código de acceso podrá ser utilizado en puntos físicos, call center y página web de Primera Fila. 2000 boletas para usuarios YEII. No incluye costo por servicio de PrimeraFila.

VENTA GENERAL

Desde el jueves 20 de julio a las 00:00 horas en primerafila.com.co y desde las 9:00 am en todas las taquillas de Cine Colombia en el país.

ACERCA DEL CONCIERTO EN COLOMBIA

Fecha viernes 17 de noviembre de 2017.

Lugar Parque Simón Bolívar, Bogotá-Colombia.

Aforo 18.000 personas.

Horario apertura de puertas 4 p.m. The Interrupters: 7 p.m. Green Day: 8 p.m.

Edad Mínima 14 años.

Boletería disponible en www.primerafila.com.co o en las salas de Cine Colombia desde el 17 de julio de 2017.

Precios* Revolution $350.000. | Radio $175.000. | No incluye el servicio de Primera Fila.

Organiza Move Concerts Colombia y Tyrona Eventos.

Más información

En Redes sociales a través del #GreenDayColombia y en las cuentas de @moveconcertsco y @tyronaeventosrock

El Tour Revolution Radio de Green Day es producido en Colombia por Move Concerts y Tyrona Eventos

Fuente: Tyrona eventos