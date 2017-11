¡Ya pasó un año! Reviva aquí el concierto de Guns n’ Roses en Colombia

El 22 de noviembre del año 2016, Guns n’ Roses pisó suelo colombiano y ¿cómo no vamos a recordar este importante día en la historia de los conciertos de rock en Colombia?

Aquí les dejamos un recopilatorio de los momentos clave del paso de estos grandes por Colombia.

the band is already in Medellin #NotInThisLifetime #GNRColombia pic.twitter.com/vnxLscRjq1

— Fans Of Slash World (@FansOfSlashW) 22 de noviembre de 2016