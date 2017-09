Ya no asusta: ríanse a carcajadas con la escena del baile de ‘It’ el payaso

Pennywise es el payaso bailarín que regresó desde los años 90 con su remake para espantar a la actual generación, y de paso recordarnos porqué odiamos a los payasos.

Si usted quedó impresionado con los movimientos de ‘It’ en el remake que se estrenó hace algunas semanas, pues la terrorífica escena se convirtió en algo cómico gracias a la edición que un gracioso usuario en Twitter realizó del traumático baile:

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB

— Pennywise Dancing (@Pennywise_Dance) September 14, 2017