WTF: Tal parece que el Lollapalooza Chicago era otro blanco del tirador de Las Vegas

Resulta que Stephen Paddock, sí, el mismo que realizó la masacre en Las Vegas había reservado un par de habitaciones en un hotel que está ubicado justo en frente del Lollapalooza Chicago.

Paddock hizo reserva en el hotel Blackstone en Chicago, el cual está ubicado en frente de Grant Park Avenue donde se lleva a cabo este festival.

Reservó para el 1ro. de agosto de 2017, dos días antes del inicio de Lollapalooza. Así mismo, reservó el 3 de agosto, cuando inició el festival.

La salida del hotel estaba registrada para ser el 6 de agosto, cuando se terminaba Lollapalooza.

Según afirma TMZ, Paddock pidió habitaciones que tuvieran “una gran vista” y que tuvieran vista al festival. A final de cuentas, Paddock nunca apareció, por lo que no se llevó a cabo el check in ni check out del hotel.