WTF: Hugh Hefner pagó 75 mil dólares para que lo enterraran en la tumba junto a la de Marilyn Monroe

¿Quién no querría pasar la eternidad al lado de Marilyn?”, fue lo que dijo Hefner luego de pagar 75 mil dólares para que lo enterraran junto a Monroe.

Marilyn Monroe tendría hoy la misma edad de Hefner, es decir, 91 años. En el año 2009, el fundador ‘Playboy’, Hugh Hefner pagó miles de dólares para pasar el resto de la eternidad junto a quien fue para él un símbolo sexual en su juventud, Marilyn Monroe.

“De casualidad me enteré de que el lugar que está junto al suyo se había liberado e inmediatamente me lo aseguré. ¿Quién no querría pasar la eternidad al lado de Marilyn?”, afirmó Hefner.