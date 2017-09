WTF: Este es el secreto que hay detrás del álbum ‘Concrete and Gold’ de Foo Fighters

El día de ayer Foo Fighters estrenó su álbum ‘Concrete and Gold’. Lo que no sabíamos era todo lo que había detras de este álbum y hoy se los vamos a contar.

Resulta que recién acabaron la gira Sonic Highways, Dave Grohl estaba algo cansado de sentir la responsabilidad de ser uno de los grandes de la industria rockera mundial.

Pasó muchos meses tocando en un trono gigantesco durante los concierto ya que se fracturó la pierna. El secreto de este álbum es que fue grabado en ocho estudios distintos de Estados Unidos.

Cada canción fue grabada en una ciudad distinta con el fin de absorber la esencia de cada ciudad. Sin embargo, Grohl no le encontraba sentido al álbum, por lo que tuvo que reconvertirse y reordenar sus composiciones para lanzar Concrete and Gold.

Este es el noveno disco de estudio de la banda y por lo que pensamos y también hemos escuchado, tal vez el mejor desde The Colour and the Shape, de 1997.

Concrete and Gold fue como tal terminado en un airbnb en California y es una copia del ADN musical de Grohl.

Escúchelo aquí: