WTF del día: el artista por el que todas mueren tiene cuatro pezones

No es un rockero, pero sí que nos hizo reír ya que es el amor platónico de más de una mujer. Sí, Harry Styles, el ex integrante de One Direction. Y si la pregunta es si es un rumor o es verídico, el mismo artista lo confirmó.

Hace poco tiempo, la periodista Chelsea Handler tuvo la oportunidad de entrevistarlo para su programa en Netflix y por supuesto que le tocó el tema.

Sutilmente la periodista le dijo: “hay un rumor en internet de que tienes cuatro pezones”, ante esta pregunta, la cara de asombro de Styles no se hizo esperar.

Pero al final de toda la tensión, el británico dijo que sí, que tenía cuatro pezones, “los tengo donde todos… y un poco más abajo” y los señaló con las manos.

Aquí está el video de la entrevista para los curiosos.