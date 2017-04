WhatsApp planea una actualización con la que ya no podemos mentir

Si de actualizaciones se trata, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo ya nos incluyó algunas que dividieron las opiniones de los usuarios. Sin embargo la compañía planea incluir una herramienta que sería un arma de doble filo.

A través de Twitter, el portal WABetaInfo, famoso por informar sobre los cambios que ha tenido WhatsApp previo a sus actualizaciones, aseguró que la app podría activar la activar su geolocalización para los chats individuales.

¿Esto qué quiere decir?

A principio de año se conoció que los integrantes de los grupos de nuestro WhatsApp conocerían la nuestra ubicación en tiempo real gracias al sistema de GPS integrado en la plataforma, y aunque en un principio estaba destinada para los grupos de chat, ahora planean activarla en los chats personales.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017