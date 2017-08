Vuelve James Bond y Daniel Craig será el encargado de darle vida

El reconocido actor Daniel Craig en entrevista en “The Late Show” afirmó que él será quien vuelva a darle vida al agente James Bond.

Esta será la cinta número 25 de la saga de espionaje y como era de esperarse después de ser el protagonista en cinco películas, el buen Craig hará del agente más importante y audaz de la saga.

“¿Volverás a ser James Bond?”, preguntó Stephen Colbert. A esto, Craig respondió “sí”.

Sin embargo, algo en lo que queremos hacer énfasis es que esta será la última película en la que el actor interprete al Agente 007 salga, según el propio Daniel Craig.

El guión de esta nueva película que aún no tiene título será escrito por Neal Purvis y Robert Wade. Estos últimos son quienes han escrito todas las películas de James Bond desde “The World Is Not Enough” en 1999.