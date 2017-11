Viuda de Chester Bennington comparte emotivo video del vocalista semanas antes de su muerte

Talinda Bennington, esposa del fallecido Chester Bennington, compartió un emotivo video en el que se muestra al legendario vocalista de Linkin Park enviándole un amoroso saludo.

“Solo quería decirte cuánto te amo y cuánto te extraño. Y yo solo piensa que eres la mujer más increíble del mundo. Eres una gran madre y eres la mejor esposa. Y estoy tan contenta de que tú y yo siempre podamos encontrar la forma de mantener viva la magia. y mantener nuestro amor fuerte y estar ahí el uno para el otro sin importar nada. Y solo quiero que sepas cuánto te aprecio, y cuán grande eres, y te extraño. Te amo. Adiós “.

My one true love❤️💔I miss these msgs from my @ChesterBe.This was 2 months before he died. #fuckdepression #makechesterproud pic.twitter.com/eZFiNOvE7i

— Talinda Bennington (@TalindaB) November 9, 2017