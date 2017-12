Abajo villancicos: la navidad rock se vive con estas legendarias canciones

Estamos a nada de celebrar la noche buena y los gustos musicales nos unen este diciembre, y aquellos que no disfruten los villancicos o las canciones que hacen parte de nuestra cultura decembrina, pues recordamos que el rock también no ha dado alegrías.

Por eso, a darle play y a disfrutar las navidades rock:

KoRn – Jingle Balls

The Darkness – Christmas Time

Twisted Sister – Oh Come All Ye Faithful

Happy Xmas

AC/DC-Mistress for Christmas

Run Rudolph Run – Chuck Berry

RAMONES – Merry Christmas

Queen – Thank God It’s Christmas