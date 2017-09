Viene nuevo álbum de Rammstein pero podría ser el último

No escuchamos nada nuevo de Rammstein desde el año 2009 cuando sacaron “Liebe ist für alle da” y desde ahí sólo silencio del estudio.

Y a pesar de que al parecer este año volverán con un nuevo álbum, el guitarrista Richard Kruspe no está muy de acuerdo en volver a grabar con sus compañeros.

“Estaba algo nervioso al respecto, pero llegamos a un acuerdo. Regresar al estudio y grabar quizás cinco canciones, para no presionarnos. Siento, por alguna razón, que será el último que hagamos”, afirmó el guitarrista. “Hemos pasado por un montón de malos momentos, y probablemente han existido un montón de instantes en que pensé: No quiero seguir haciendo esto, no quiero estar nunca más en una banda’, pero de alguna forma lo superamos, a través de la comunicación, y seguimos juntos”.