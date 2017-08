[Video] WTF: Metallica cantó canciones de Rihanna y Disney

Tal como lo leyeron en el titular, sí, es real. Metallica cantó canciones de Rihanna y Disney. Esto es lo que pudimos ver en el adelanto del próximo capítulo de ‘Carpool Karaoke‘ con Billy Eichner.

‘La Sirenita‘ de Disney y ‘Diamonds‘ de Rihanna fueron las canciones que cantaron cuarteto de San Francisco. El adelanto se los dejamos a continuación:

Watch us have some fun with @BillyEichner on next week’s episode of @CarpoolKaraoke. Stream it next Tuesday, August 15 only on @AppleMusic. pic.twitter.com/hyz5u5yoE0

— Metallica (@Metallica) 9 de agosto de 2017