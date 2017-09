[Video] WTF: este es el reto viral en internet que ha dejado gente muerta y herida

Todo comenzó hace un par de meses en Rusia. ¿Recuerdan el muy sonado ‘Ice Bucket Challenge’ el cual consistía en vertirse agua helada sobre el cuerpo?

Bueno, al menos ese reto tenía una causa benéfica y era recaudar fondos para la investigación de la ELA. Sin embargo, en el reto del que les vamos a hablar no hay motivación benéfica alguna y por supuesto resulta muy peligroso.

Este nuevo reto viral se llama ‘hot water challenge’, y como su nombre en inglés lo indica, consiste en arrojar agua hirviendo a alguien por encima.

En este tiempo se ha dado de todo, desde quemaduras producidas por las propias personas, que se tiran agua hirviendo encima, como también hay personas que sin avisar a su compañero deciden tirarles agua hirviendo por sorpresa sin avisar.

Ya han habido víctimas mortales, como es el caso de una niña de 8 años que trato de tomarse el agua hirviendo y quemó su traquea.

Aquí el video de algunos de estos ataques:

#CongratulationsYouPlayedYourself: ANYONE who tries to do the #HotWaterChallenge! It’s NOT A Good Idea! pic.twitter.com/AkcqMWgwFt

— HOT 97 (@HOT97) 10 de agosto de 2017