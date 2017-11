[Video] WTF: Estas son la canciones que Robert Plant ya no puede escuchar de Led Zeppelin

No cabe duda que Robert Plant no quiere volverse a reunir con la que fue su banda. Sin embargo, nos demuestra que no deja de pensar en Led Zeppelin.

Resulta que en una entrevista, dijo que hay canciones de su antiguo grupo, Led Zeppelin, que ya no puede escuchar. “Encuentro que mi voz en cosas como ‘Babe I’m Gonna Leave You’ es horrible. ¡Realmente debí cerrar la boca!”

Dice que la época del disco “Presence” (1976) como una época vero agradable al interior del grupo. “Todo ese álbum está absolutamente atormentado por el dolor. Además, la fraternidad de la banda en ese momento se extendía hasta el punto de ruptura”, afirmó.