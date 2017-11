[Video] WTF: Esta es la primera universidad para modelos webcam en Colombia

La primera universidad para modelos webcam tiene su sede en la ciudad de Medellín, Colombia. Juan Bustos fue quien creó este espacio porque “hay más de 25.000 personas que desempeñan este trabajo en Colombia.”

Pero esta universidad no es como las otras. No, no enseña matemáticas, ni teorías de la comunicación. Las clases que tienen son: de baile, seducción, persuasión.

Conozca este espacio para aquellas ‘modelos’ que tienen como excusa de este empleo, evitar el fracaso. El fracaso rotundo de no tener plata, según Valentina Arango, un modelo web cam caleña.