Ana Victoria Beltrán, la misma actriz que interpretó a ‘Daniela Franco’ en Padres e hijos dio una entrevista en donde contó que que tuvo que besarse con Susana Rojas para una escena de la telenovela ‘Flor Salvaje’.

“Yo nunca le había dado un beso a una mujer, pero dije, me la va voy a besar como es, porque repetirla, no, así que me la ‘trompié” afirmó la actríz.