[Video] Vea aquí el emotivo homenaje que le hizo Xbox a Paul Walker

Microsoft le hizo un homenaje al ya fallecido actor Paul Walker, el mismo de ‘Rápido y Furioso’. El 2013 fue un duro año para todos sus seres queridos y fanáticos.

Por esta razón,el hermano de Walker, Cody, subió en Twitter un vídeo con Vin Diesel y Tyrese Gibson, estos dos últimos amigos y compañeros de trabajo de Paul.

Allí hablan del regalo que le hizo Microsoft: una edición especial de la videoconsola Xbox One S. Esta está diseñada basada en el 1995 Mitsubishi Eclipse 2G GS que usó Paul Walker en las primeras escenas de ‘Rápido y Furioso’.

Además, la consola llevará las firmas de los amigos y familiares de Paul Walker. Vea aquí el video:

Thank you @Xbox for surprising @vindiesel @Tyrese & I with this gift inspired by @RealPaulWalker! pic.twitter.com/OQjZ5O0nec

— Cody Walker (@codywalkerroww) 25 de septiembre de 2017