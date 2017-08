[Video] Steve Harris convertirá su casa en un hotel temático de Iron Maiden

Steve Harris es el bajista y miembro fundador de Iron Maiden, y ha hecho parte de la agrupación desde por allá desde 1975 hasta la fecha.

Tras tantos años de trabajo, Iron Maiden posee su propio avión pero no podemos olvidarnos de la casa de Steve Harris, una propiedad que cuesta poco más de £6 millones de libras.

En cuanto a su casa, Steve Harris dijo algo que nos dejó impresionados a muchos:

“Me gustaría convertirlo en un hotel boutique, y creo que a los fans de Iron Maiden les gustaría ir. Tuve un pequeño bar en Portugal llamado Eddie’s Bar, que cerro hace un par de años. Pero la gente solía viajar de todas partes del mundo sólo para ir a un pequeño bar, y creo que probablemente irían a la casa. Porque grabamos algunos álbumes ahí como Fear Of The Dark en 1992 y otros cuantos, además de que hay mucha memorabilia y cosas por el estilo. Así que… no lo sé. Ese sería un gran plan. Un hotel boutique… Significaría que todavía estaría ahí, lo que sería estupendo”.