[Video] ¡Sorpresa! Reapareció Avril Lavigne cantando en un concierto de Nickelback

Recordemos que hacía aproximadamente tres años después de subir a un escenario por última vez, la aclamada y querida por muchos Avril Lavigne, sorprendió al mundo haciendo una épica reaparición al mejor estilo Lavigne.

Pues sí, no fue nada más ni nada menos que con Nickelback (en donde el vocalista es su ex esposo) y durante su concierto en The Greek Theatre de Los Ángeles cantaron juntos una vez más.

Esta vez interpretaron uno de los mayores éxitos del grupo, ‘Rockstar’, y aquí les mostramos esta épica presentación: