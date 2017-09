[Video] Se vale llorar: Linkin Park nos mostró el lado gracioso de Chester Bennington en un video

“Me gustan las paletas y los unicornios”, esto es lo que dice Chester Bennington en un video que Linkin Park, desde su cuenta oficial decidió compartir.

Allí lo podemos ver cantando esta frase que ya les mencionamos con una guitarra en medio de uno de los backstage de los tantos conciertos que tuvieron juntos.

En Twitter, la banda recordó a su vocalista de la mejor forma: con momentos de alegría.

Cherishing all the times Chester made us laugh. Taking a look back at some of our favorite LPTV moments. pic.twitter.com/tN95gnu7Q3

— LINKIN PARK (@linkinpark) 25 de septiembre de 2017