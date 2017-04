[Video] Quisieron liberar a un pajarito pero todo salió de la peor forma

Una familia decidió hacer una buena obra y liberar un periquito que vivía en su casa. Todos los integrantes se reunieron en el patio para ver que el ave abriera sus alas y volará libre. Sin embargo, el asunto no salió como se quería.

“¡Uno, dos, tres” fue lo que dijeron antes de soltar el ave. Esta cayó al suelo y el perro de la familia, que miraba sigilosamente hacia un buen rato, la tomó entre sus dientes y corrió, mientras los niños que estaban en el lugar gritaban horrorizados.

La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente se viralizó.

We decided to let our bird go and this happened… pic.twitter.com/qSNGOfawV4

— Maritza Sanchez (@maritzuh) 13 de abril de 2017