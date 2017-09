[Video] ¿Quién era el hombre y la mujer que fueron grabados teniendo sexo en universidad Colombiana?

El siguiente video estuvo circulando por internet en las últimas horas y se logra ver cómo un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales en las instalaciones de la Universidad Distrital en Bogotá.

Carlos Quintana, secretario general de esta universidad, afirmo que la persona que sale en el video no es ni estudiante, ni funcionario sino un contratista.

Bueno, eso por el lado del hombre. Pero, ¿y la mujer? El secretario también se refirió a ella diciendo que al preguntarle al contratista el dijo que no estaba con una estudiante y que se siente avergonzado por la situación.

“Estaba con su compañera sentimental que no tiene que ver en nada con la universidad. No era una estudiante, no era un docente, no era una coordinadora, y él tampoco hace parte de la comunidad académica”, enfatizó Carlos Quintana.