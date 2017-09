[Video] Podemos llorar: En homenaje, Dave Grohl se arrodilló frente a Chris Cornell

Foo Fighters aún no ha estrenado su nuevo álbum ‘Concrete and Gold’ , y aunque están a tan solo un par de días de hacerlo, no será sino hasta el Cal Jam ’17 en San Bernandino, California, que los podremos ver.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Dave Grohl aseguró que dentro del épico lineup de este festival, pudo haber estado Soundgarden, pero no se podría dar debido al suicidio de Chris Cornell.

Referente a Chris Cornell, Dave afirmó: “era un chico realmente dulce, lleno de vida y tenía mucho que ofrecer”.

No fue sino hasta el mes pasado, en agosto, que durante su gira por Asia decidieron homenajearlo. ¿Cómo? Colocando una fotografía en el bombo de Taylor Hawkins.

El momento quedó inmortalizado en una fotografía de Dave Grohl arrodillado frente a la fotografía de su amigo y colega.

Lloremos juntos viendo esto: